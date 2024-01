Shoah | Fratelli d’Italia depone una corona di fiori al Muro del deportato al Verano “per non dimenticare”

(Di sabato 27 gennaio 2024) Una delegazione diper celebrare il Giorno della Memoria dell’Olocausto, come ogni anno a Roma, si è recata al cimitero monumentale delper deporre unadidi fronte al “del”. Monumento dal forte impatto emotivo dove sono scolpiti i nomi dei 2728 cittadini romani rastrellati e deportati nei campi di sterminio. Dove quasi tutti morirono., FdIunadialdel“Laci costringe a guardare dritto all’orrore dell’umanità senza abbassare gli occhi”. Così Fabio Rampelli che ha guidato la delegazione di FdI che, dopo la deposizione, ha osservato una pausa di ...

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "La Shoah ci costringe a guardare dritto all'orrore dell'umanità senza abbassare gli occhi. La dignità dell'uomo seviziata nella tragedia del popolo ebraico per la cieca fu ...Nel 1944 dal nostro Paese partono 27 convogli con quasi 7mila prigionieri diretti ad Auschwitz-Birkenau. Ecco le testimonianze di chi sopravvisse ...Che questi bambini vengano uccisi per l'odio degli adulti che non si ferma mai, loro che sarebbero il futuro di popoli fratelli, è una cosa che mi ...Meloni, con la Shoah l'umanità ha toccato il suo ...