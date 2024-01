Shoah | De Poli | ' Giorno della memoria rende più forti contro virus antisemitismo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - “Ilci ricorda una delle pagine più buiestoria recente. Celebrare questa ricorrenza ha senso solo se, concretamente, ci impegniamo -istituzioni e società civile insieme- nel contrastare l'. Non dimenticare l'orroreè un atto coraggioso e responsabile chele difese immunitarienostra società piùper combattere questoche, ancora oggi, purtroppo, si annida in certi ambienti e che rischia di essere alimentato strumentalmente, soprattutto dopo i fatti atroci del 7 Ottobre scorso e del conflitto scoppiato in Medio Oriente". Così il senatore e presidente Udc Antonio De