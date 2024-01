Shoah | Dagospia ancora rompe con Meloni e i camerati Ciò che dice la premier non sarà mai abbastanza

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 27 gennaio 2024), gratta gratta, èun po’ neofascista, non è chiara nell’abiura e occhieggia aiper non perdere voti. Fino a quando giornalisti e opinionisti con piglio militante continueranno ossessivamente a gridare al fascismo che non passa? Si prova sconforto a leggere il servizio confezionato dasulle parole dellaper celebrare il Giorno della Memoria della. La foto a corredo del pezzo è già un manifesto programmatico: sullo sfondo un’immagine in bianco e di Mussolini e Hitler, in primo piano unapensante. L’accostamento visivo non ha bisogno di sottotitoli. Il cappello alle agenzie riportate è un capolavoro di ipocrisia. Laha denunciato chiaramente e testualmente “la malvagità ...