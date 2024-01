Shoah | cortei pro-Palestina Marcello Pezzetti a Notizie com | “Farei finta che non ci fossero Il giorno della memoria | buco nero della storia del 900”

(Di sabato 27 gennaio 2024) “che non ci. Ildel 900”. Lo ha detto in esclusiva a.com il professor, uno dei massimi studiosi italiani. E sulla sentenzaCorte dell’Aia, ecco cosa ci ha risposto… 27 gennaio 1945: i soldati russi dell’Armata Rossa, in marcia verso la Germania nazista, entrarono nel lager di Auschwitz, dal cancello principale su cui campeggiava la tristemente celebre scritta il lavoro rende liberi. Nel campo, dal 1940, erano già stati uccisi da uno a 1,5 ...

Oggi il mondo ricorda l'orrore della Shoah in occasione del Giorno della Memoria, che quest'anno ricorre mentre in Medio Oriente è in corso la guerra tra Israele e Hamas. Iniziative sono state organiz ...Oggi è il Giorno della Memoria e il mondo ricorda l'orrore della Shoah, mentre il Medio Oriente è attraversato da forti tensioni.I palestinesi d'Italia annunciano che rispetteranno l'ordinanza, il corteo di Milano è spostato a domenica 28. Mentre i Giovani palestinesi annunciano che scenderanno in piazza oggi a Milano, Roma, ...