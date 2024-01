Shevchenko presidente della Federcalcio ucraina | «Ecco i miei obiettivi»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 27 gennaio 2024) Andriy, nuovoha parlato ai microfoni de La Repubblica per esporre il suo programma Andriy, nuovoha parlato ai microfoni de La Repubblica per esporre il suo programma.le sue dichiarazioni. PAROLE – «Ho sentito la responsabilità di farlo, in una situazione così dura. Dall’inizioguerra, nel febbraio 2022, sono stato molte volte ine mi sono reso conto ancora di più che il calcio, e lo sport in generale, hanno un’influenza davvero grande nella vita delle persone, possono dare sollievo e rasserenare: sono un recupero post-traumatico, la guerra è un ...