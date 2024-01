Shanghai Stonehill Technology presenta il Primo Modello Grande Non Basato sull’Attenzione in Cina | Più Veloce | Più Forte | Più Economico

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 27 gennaio 2024)–(BUSINESS WIRE)–Il 24 gennaio, in occasione della “Nuova Architettura delLinguistico”, Rock AI (una filiale diCo., Ltd.) hato ufficialmente illinguistico nazionale di grandi dimensioni senza meccanismo di attenzione: ilYan. È anche uno dei rari modelli di grandi dimensioni del settore che non si basa sull’architettura Transformer. IlYan offre un’efficienza di addestramento 7 volte superiore a quella dei modelli Transformer con parametri equivalenti, 5 volte il rendimento di inferenza e 3 volte la capacità di memoria. Inoltre, supporta il funzionamento senza perdite sulle CPU, ridotte ...