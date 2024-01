Sfuma la doppietta azzurra | Bolelli-Vavassori ko in finale E ora forza Sinner

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 gennaio 2024)laagli Australian Open con il doppio formato da Andreae Simonesconfitto inmentre domani, domenica 28 gennaio, l'Italia sarà incollata a tv e telefonini per seguire la sfida tra Jannike Daniil Medvedev (diretta Eurosport dalle 10.30). La coppiaperde ladell'Australian Open (7-6 7-5) senza però sfigurare: come sempre succede quando in palio c'è un titolo del massimo livello, a decidere sono stati due improvvisi cali di tensione degli italiani, peraltro coincisi con una improvvisa crescita di rendimento da parte dei ben più smaliziati Rohan Bopanna (indiano) e Matthew Ebden (australiano) che si sono aggiudicati il titolo. Il primo black out è arrivato nel tie ...