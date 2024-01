Sfiducia a Barone | Mastella | “Non gli resta che dimettersi”

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Se seito da 10 consiglieri su 10 vuol dire che non godi più della fiducia delle persone. Si dovrebbe dimettere”. Questo il pensiero di Clemente, in una dichiarazione a margine della marcia della pace dell’Azione Cattolica, sul caso della mozione dipresentata al Consorzio dell’Area di Sviluppo Industriale nei confronti del Presidente Luigia causa dell’adesione di quest’ultimo alla Lega di Matteo Salvini. Da qualche giorno erano ricorrenti i “rumors” circa la presentazione di una mozione dirispetto alle scelte politiche di, cosa che effettivamente è avvenuta con una adesione superiore al previsto. Perla soluzione del problema politico insorto all’Asi è semplice: “Quando uno sta da ...

FIne corsa in vista per Luigi Barone, ufficialmente ancora presidente dell'Asi ma è ormai solo questione di giorni. Nella serata di ieri, infatti, i componenti del Consiglio Generale del Consorzio hanno votato la sfiducia. Luigi Barone non riscuote più la condivisione dei consiglieri dell'Asi. Una sfiducia compatta, dieci su dieci, che dovrebbe portare o alle dimissioni di Barone, al quale subentrerebbe il vice Domenico Vessichelli Sindaco di Paduli.