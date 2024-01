Serie D Mobilieri | c’è il Poggibonsi Digiuno da interrompere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Un’altra prova per i rossoblù di Francesco Bozzi che domani al Comunale ospitano la squadra delcon la ferma intenzione di mettere fine aldi vittorie casalinghe che risale al 21 dicembre. L’avvio del girone di ritorno per inon è stato pari alle aspettative fra le mura d casa, incoraggiante invece il rendimento in trasferta dove ha colto nelle ultime tre partite, a Cenaia, Trestina e recentemente a Livorno altrettanti pareggi confortati anche da aver fatto breccia nelle difese avversarie purtroppo nella misura identica degli avversari nella porta rossoblu. La squadra ponsacchina dovrà mettere in campo animo e combattività senza fine, perché i Leoni di mister Calderini, (squalificato), sono la formazione più in forma del momento rivitalizzata dell’ingaggio di Purro, Bigica e di Vitiello. I giallorossi sono ...