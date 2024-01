Serie B | la FeralpiSalò vola | il Lecco crolla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Brescia – Continua l’eccezionale rincorsa della, che batte con grande autorità il, lo affianca in classifica e si porta ad una sola lunghezza dalla zona play out. A questo punto la salvezza, che fino a poche giornate fa poteva essere considerata una sorta di miraggio per i gardesani, è diventata un obiettivo nel quale credere fortemente. Una convinzione sempre più consolidata, che ha tratto nuovi spunti dalla prestazione vittoriosa e determinata nel derby dei laghi con la compagine lariana, che si è trovata ben presto ad inseguire e non è più riuscita a raddrizzare la situazione. In effetti la compagine bluceleste cerca di partire a spron battuto, ma la formazione verdeblù lascia il segno al primo affondo. È solo il 10’ quando, sugli sviluppi del primo angolo della partita, Martella si porta in avanti e di testa insacca il rapido ...