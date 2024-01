Serie B | 22° giornata i risultati | crollano Parma e Como | cinquina Feralpi | ok il Venezia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Milano, 27 gennaio 2024 – Con l’anticipo di venerdì tra Catanzaro e Palermo è ufficialmente cominciato il ventiduesimo turno diB. Tutti in campo questo pomeriggio, eccezion fatta per Cittadella e Sampdoria che si affronteranno domani alle 16:15. Ripercorriamo idelle gare appena terminate. Segre risponde a Biasci, pari tra Catanzaro e Palermo Termina 1-1 l’anticipo del venerdì tra Catanzaro e Palermo allo Stadio Ceravolo. Un pareggio che permette alla squadra di Vivarini di trovare un punto importante in questo momento tutt’altro che semplice. È proprio la squadra di casa ad andare in vantaggio verso la mezz’ora con Biasci che manda in porta la palla dopo un rimpallo tra Scognamillo e Soleri sul cross di Situm. Nel secondo tempo il Palermo pareggia subito con Di Mariano che mette in mezzo un bel traversone sul quale si avventa Segre ...