Serie B 2023 2024 | lo Spezia torna a vincere | Pisa battuto Tre squadre all’ultimo posto a 20 punti

(Di sabato 27 gennaio 2024) Scossone alla salvezza nella ventiduesima giornata diB. Le ultime tre della classe,, Lecco e Ferallò, chiudono il turno di campionato appaiate a quota 20 in classifica, a -1 dalla Ternana diciassettesima. Lobatte 3-2 ildopo quattro gare a secco grazie alle reti nel primo tempo di Kouda (20?) e Verde (36? e 46?), in risposta ai gol di Torregrossa (33?) e Bonfanti (76?). Goleada per la Ferallò che vince lo scontro diretto con il Lecco per 5-1. Martella al 10? apre le marcature, poi si scatenano Felici (67?), Butic (autore di una doppietta al 71? e all’86’) e Tonetto (94?). Il Lecco si sblocca all’80’ con Buso quando è ormai troppo tardi per imbastire una rimonta. Si allontana definitivamente dalla ...

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Potenza-Juve Stabia , match del girone C di Serie C. La capolista cerca la fuga in questa ventitreesima ... (sportface)

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Potenza-Juve Stabia , match del girone C di Serie C. La capolista cerca la fuga in questa ventitreesima ... (sportface)

Dopo tre Pareggi consecutivi, la Juve Stabia riprende alla grande la sua marcia in testa al girone C della Serie C 2023 / 2024 . Nel match d’apertura ... (sportface)

attuale seconda forza del campionato di serie D. Il pareggio contro il San Luca ha interrotto la striscia di vittorie consecutive ottenuta da Girasole e compagni con la quale si era chiuso il 2023 e ...CERIGNOLA (FG). Questa sera alle ore 20:45 in campo allo stadio “Monterisi” la Serie C girone C 2023/24, l’Audace Cerignola sfida il Crotone per la ventitreesima giornata della competizione. Pugliesi ...Ha preso il via quest'oggi il 14° turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2023-2024. Due i match in programma nella consueta formula "spezzatino", ovvero Napoli-Inter e Roma Sampdoria, che ...