Serie B 2023 2024 | crollo Parma | il Modena vince 3-0 Cremonese e Venezia accorciano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ilriapre il campionato diB. La squadra di Bianco batte 3-0 a sorpresa ildi Pecchia e infligge una sconfitta che ai crociati in campionato mancava dal novembre scorso. Ne approfittano quindiche vincono e si portano a -4 dalla capolista, scalzando invece il Como di Fabregas, sconfitto 2-0 dall’Ascoli. Non sono mancate sorprese quindi nella ventiduesima giornata diB. L’inizio di partita delè da dimenticare. Al 15? Battistella sblocca il risultato, al 23? è Abiuso a raddoppiare. Pecchia prova a dare la scossa all’intervallo, inserendo Hernani e Partipilo, ma la reazione attesa non c’è. Anzi, al 47? è Ponsi a firmare gol numero 3 di una giornata che può cambiare il campionato dela secco di ...

Juventus Empoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, sabato 27 gennaio 2024, alle ore 18 ...L’avversario, nella ventitreesima giornata di Serie C NOW 2023/24, sarà il Legnago Salus di Massimo Donati. Al momento, in classifica, i Gialloblù sono quindicesimi a ventisei punti in coabitazione ...Bergamo. Proprio nel giorno in cui Evair tornerà a salutare il pubblico di Bergamo, l'Atalanta mette le migliori carte offensive sul tavolo. Alla caccia di gol per battere l'Udinese, vendicare il pare ...