Serie A – Milan-Bologna 0-1 | Pulisic vicino al pareggio! | LIVE NEWS

Milano, 27 gen. (Adnkronos) – Al 16? di Milan-Bologna l’arbitro della gara ha ferma to il gioco per il portiere del Milan Mike Maignan , fatto oggetto ... ()

Milan-Bologna interrotta al minuto 16, il numero di maglia di Mike Maignan. Un segno di solidarieta' dopo i cori razzisti ricevuti dal portiere rossonero (oggi rimasto impassibile durante il minuto di ...27.01 19:27 - POLITANO - L'agente: "Siamo ai dettagli per il rinnovo col Napoli, annuncio nei prossimi giorni, l'Al-Shabab ha insistito ma lui voleva continuare in azzurro, ADL lo ha accontentato" ...E' lunga la strada da fare per il Milan, ma i risultati ottenuti nelle ultime uscite hanno allontanato nubi e tensioni. Sabato a San Siro arriva il Bologna, grande sorpresa del campionato, e con un ...