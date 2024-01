Serie A in tv | dove vedere tutte le partite della 22esima giornata | orari Sky e Dazn

(Di sabato 27 gennaio 2024) Si disputerà tra venerdì 26 e lunedì 29 gennaio ladel campionato diA. La Juventus, passata in testa alla classifica grazie alla vittoria di Lecce ed al rinviogara dell'Inter, impegnata in Supercoppa, ospiterà allo Stadium l'Empoli di Davide Nicola, reduce dalla...

oggi 26 gennaio torna il campionato di calcio di Serie A 2023/2024: ecco dove vedere le partite della ventiduesima giornata in diretta TV e in ... (movieplayer)

Partita d'alta classifica a San Siro tra Milan e Bologna per la 22ª giornata di Serie A. I rossoneri si ritrova al terzo posto con un vantaggio rassicurante dalla quinta posizione, i felsinei invece h ...All’Allianz Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Juve ed Empoli: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match All’Allianz Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra ...Entrambe sono in serie utile da quattro partite ...in attesa di essere completata dal mercato nei ruoli dov'è sguarnita, dovrà fare del suo meglio per cercare il quarto successo casalingo della ...