Serie A | il Napoli conferma l’acquisto di Dendoncker

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 27 gennaio 2024) 2024-01-26 16:41:01 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Ilha chiuso l’ingaggio del belga Leanderin prestito con diritto di riscatto a fine stagione, diventando così il quarto rinforzo invernale degli italiani in un mercato molto attivo per riprendersi dopo la brutta prima metà di stagione. “Ilcomunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Leanderdall’Aston Villa con la formula di cessione con diritto di riscatto“, ha riferito il club in un comunicato ufficiale. Ilvuole ribaltare la situazione complicata che vive -9 inA, eliminato in Coppa Italia, battuto in finale di Supercoppa Italiana e con il Barcellona agli ottavi di Champions League- ed è stato uno ...