Sequestrati 49mila prodotti pericolosi per la salute

(Di sabato 27 gennaio 2024) Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle della Compagnia di Manduria hanno eseguito una serie di interventi a contrasto della diffusione sul mercato dipotenzialmenteper lapubblica. Gli interventi hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro, presso 7 rivendite di articoli per la casa di Manduria, San Marzano di San Giuseppe e Maruggio, oltre 49.000di vario genere, tra i quali bigiotteria e cosmetici, privi delle informazioni previste dal “Codice del Consumo”. Tale provvedimento normativo stabilisce, infatti, che idestinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, debbano riportare le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all’identità del produttore, all’eventuale presenza di sostanze in ...

A Manduria, la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 49.000 prodotti, tra cui bigiotteria e cosmetici, per mancanza delle necessarie certificazioni di sicurezza. Le indagini hanno portato alla segna ...Sette rivendite di articoli per la casa a Manduria, San Marzano di San Giuseppe e Maruggio: tra i prodotti bigiotteria e cosmetici, privi delle informazioni previste dal “Codice del Consumo”.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 gen - L'inflazione Usa di un soffio sopra le attese frena di colpo la convinzione dei mercati di un taglio a stretto giro dei tassi d'interesse, con le prin ...