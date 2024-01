Sensi | offerta ufficiale del Leicester! Inter mantiene una percentuale | le cifre – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 gennaio 2024) Aggiornamento importante sulla trattativa Stefano, in uscita dall’in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Leicester ha presentato un’. La società nerazzurra manterrà una. Di seguito le– La trattativa per la cessione di Stefanoentra sempre più nel vivo, con la prima vera propostada parte del Leicester da 3 milioni. In questo modo l’non perderà il calciatore a zero a giugno, quando scadrà il suo contratto. Inoltre, l’manterrà unasulla futura rivendita in caso di promozione in Premier League.-News - Ultime ...