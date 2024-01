“Selvaggia Lucarelli mi ha diffamato” | è arrivata la sentenza E cambia tutto

(Di sabato 27 gennaio 2024) La vicenda legale tra Elisa Barone, madre di Giorgia affetta dalla rara sindrome di Berdon, esi è conclusa con l’archiviazione della denuncia per diffamazione online presentata da Barone. Il giudice di Milano ha ritenuto che i fatti contestati rientrassero in un ambito di rilevanza nazionale e interesse pubblico, mettendo fine a una disputa che ha sollevato interrogativi sulle raccolte fondi legate a casi sanitari particolari. Giorgia, una quindicenne tra i pochi casi al mondo affetti da questa sindrome, ha seguito trattamenti costosi negli Stati Uniti, inclusi presso l’Upmc Children’s Hospital di Pittsburgh, dove ha ricevuto un trapianto di intestino. La storia ha attirato l’attenzione dei media, in particolare dopo che furono effettuate donazioni private per supportare le sue cure. La polemica è nata quando ...

