Segre | Giorno Memoria per me ogni giorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) 12.30 "Io non sono adatta a parlare del 27 gennaio, perché chi ha passato quello che ho passato io non aspetta questa data per ricordarsi di una vita fa. Lo fa 365 giorni all'anno,non il 27 gennaio". Così la senatrice a vita Liliana, all'Università Statale di Milano La senatrice è stata accolta da un'ovazione."E' un tempo in cui c'è qualcosa di già sofferto.Da bambina sentivo 'non uscire' e chiedevo perché. Oggi sento ancora 'non uscire' e dentro di me grido quel perché". "Dal 7 ottobre non c'è notte che non resti sveglia".