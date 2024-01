Segre | “Per me il Giorno della memoria è 365 giorni l’anno”

(Di sabato 27 gennaio 2024) "Io non sono adatta a parlare del 27 gennaio, perché chi ha passato quello che ho passato io non aspetta questa data per ricordarsi di una vita fa. Lo fa 365all'anno, non il 27 gennaio". L'articolo .

Nato a Torino il 4 settembre 1918, Bruno Segre si era laureato in legge nel 1940, ma, a causa delle leggi razziali, non aveva potuto esercitare la professione di avvocato perché figlio di un genitore ...“ Viviamo un tempo in cui mi è difficile far parte degli ottimisti “. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, in un dialogo con Enrico Mentana in occasione del conferimento della laurea honoris ...Roma, 27 gen. (askanews) – “Viviamo un tempo in cui mi è difficile far parte degli ottimisti, c’è qualcosa di già sentito, di già sofferto. Ho persone che mi vogliono bene e che mi dicono stai a casa ...