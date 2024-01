Scoperto il meccanismo che causa il labbro leporino

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 gennaio 2024)e palatoschisi (fissurazioni che possono formarsi nele/o nel palato, quando il tessuto non si unisce completamente durante la gravidanza. La palatoschisi crea un passaggio anomalo con le cavità nasali), sono tra i difetti congeniti craniofacciali più comuni negli esseri umani e colpiscono ogni anno più di 175.000 neonati in tutto il mondo. Le persone affette da schisi orofacciale (OFC) affrontano, già da neonati, difficoltà di alimentazione e, durante l’infanzia e l’adolescenza, più interventi chirurgici, procedure dentistiche e logopedia. Per non parlare di tassi di mortalità più elevati in tutte le fasi della loro vita. Eppure, nonostante decenni di ricerca, non si sa ancora quali siano le cause della maggior parte dei casi, anche se si pensa che alla loro formazione possano concorrere sia fattori ambientali, ...