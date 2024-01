Sconfitta per la Miwa nello scontro diretto con Lucera

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiCade laEnergia Cestistica Benevento al Palatedeschi contro la Sveva Pallacanestro, in un vero e propriosalvezza. A condannare i Boars un secondo quarto sottotono, che permette adi darsi alla fuga. Non basta ai sanniti uno strepitoso Garcia, autore di 28 punti, ed un Puca capace di realizzare 5 triple su 8 tentativi. Dopo tre minuti di gioco il punteggio è bloccato sul 1-4 in favore dei viaggianti. A sbloccare i Boars capitan Garcia, che con 4 punti in rapida sequenza porta in vantaggio la, che trova successivamente il 12-7 con una tripla in step back, ancora di Taylor Garcia.ritrova la parità nei secondi finali del quarto, ma un appoggio sulla sirena di Ndour permette ai locali di chiudere avanti la prima frazione ...