Scialla Ocf | “Abbiamo dimostrato come avvocati che siamo pronti al cambiamento”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 27 gennaio 2024) ROMA – “cheale quando avremo scritto la nuova legge professionale per consegnarla alla politica lo saremo ancora di più”. Lo ha affermato il Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense, Mario, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario alla Corte di Appello di Roma. “La nostra interlocuzione è costante e discende dal contatto diretto con il territorio, di cuiuna conoscenza approfondita sull’intero territorio nazionale”, ha detto, che ha rimarcato la “carenza di organico” nella giustizia sia per quanto riguarda i Magistrati che per la parte amministrativa, oltre alla “carenza delle strutture” “Il 2023 è stato l’anno ...