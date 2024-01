Sci freestyle | Kor Lee trionfa nel dual moguls a Gangwon 2024 Passaretta sfiora il podio

(Di sabato 27 gennaio 2024) Termina con la vittoria di misura di Kor Lee la giornata dedicata allo sciin quel di, città della Corea del Sud che ospita le Olimpiadi Invernali Giovanili. L’asiatico nello specifico ha vinto l’oro nel, ottenendo un successo di misura. Il padrone di casa precisamente ha regolato lo statunitense Porter Huff imponendosi per 18 a 17 nel vìs-a-vìs finale. A posizionarsi sul gradino più basso delè stato invece il giapponese Takuto Nakamura che, nella small final, ha regolato Cohen per 19 a 16. In campo femminile successo per Elizabeth Lemley, dominatrice assoluta dell’ultimo atto con l’australiana Lottie Lodge con il risultato di 22 a 13. Si è dovuta accontentare solo della quarta piazza invece Manuela, la quale ha ...

Bellissima e soffertissima medaglia d’oro per Flora Tabanelli nello slopestyle femminile alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2024 di Gangwon , in ... (oasport)

Esulta lo statunitense Henry Townshend nella gara di slopestyle maschile valida per le Olimpiadi Invernali Giovanili 2024 in corso di svolgimento a ... (oasport)

Esulta lo statunitense Henry Townshend nella gara di slopestyle maschile valida per le Olimpiadi Invernali Giovanili 2024 in corso di svolgimento a ... (oasport)

Nelle gare di sci, short track e salto femminile solo piazzamenti per gli under 18. Ora tocca al fondo con Giacomelli e Bianchi. Nel freestyle la speranza è Passaretta. E’ ancora alla ricerca della ...Termina con la vittoria di misura di Kor Lee la giornata dedicata allo sci freestyle in quel di Gangwon, città della Corea del Sud che ospita le Olimpiadi Invernali Giovanili 2024. L’asiatico nello ...La sedicenne Flora Tabanelli, portabandiera per l’Italia alla Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Giovanili, in corso al Welli Hilli, nell’evento dello slopestyle dello sci freestyle è ...