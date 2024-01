Sci freestyle | Kingsbury e Anthony implacabili nelle dual moguls in Coppa del Mondo

(Di sabato 27 gennaio 2024) A Waterville (USA) è andata in scena la quinta tappa delladeldi, disciplina dello sci. Il canadese Mikaelha ribadito per l’ennesima volta di essere il fuoriclasse assoluto di questa specialità e ha conquistato la quarta vittoria stagionale. Il nordamericano si è imposto nell’atto conclusivo, battendo il giapponese Ikuma Horishima e allungando in classifica generale: ora vanta 188 punti di vantaggio proprio sul nipponico quando mancano soltanto tre appuntamenti al termine della stagione e ha messo una seria ipoteca sulla Sfera di Cristallo. Terzo posto per lo svedese Walter Wallberg, che ha avuto la meglio nel derby scandinavo con Filip Gravenfors. Tra le donne, invece, è arrivato il quarto sigillo consecutivo dell’australiana Jakara ...

