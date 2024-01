Sci di fondo | nella sprint di Goms quattro italiani avanzano | Pellegrino tra loro Nessun’azzurra qualificata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) Si sono appena concluse le qualificazioni dellaa tecnica libera di, in Svizzera. Indicazioni contrastanti per quanto riguarda il settore azzurro, anche se la tendenza è più negativa che positiva. Andiamo però con ordine per elencare quanto accaduto. Tra gli uomini monumentale performance del francese Lucas Chanavat, che in 2’34?03 si concede il lusso di dare due secondi a Johannes Hoesflot Klaebo. Dietro il fenomeno norvegese l’americano Ben Ogden, poi ancora Norvegia con Haavard Solaas Taugboel a 3?29. Quinto e sesto gli svizzeri Janik Riebli e Valerio Grond a 3?70 e 4?35. Settima posizione per il norvegese Erik Valnes a 4?96, poi l’ulteriore USA James Clinton Schoonmaker a 5?44. Lo svedese Edvin Anger è nono a 5?62, decimo il tedesco Jan Stoelben a 5?91. LIVE Sci di...