Sci di fondo | Marcialonga 2024 | data | orario e come vederla in diretta tv

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tutto pronto per la, la tradizionale gara di granitaliana, arrivata alla 51esima edizione. Quasi settemila gli iscritti al via, tra amatori e professionisti, che si daranno battaglia lungo i 70 km di percorso da Moena a Cavalese. I più attesi sulle nevi delle due valli trentine di Fiemme e Fassa sono il norvegese Andreas Nygaard e lo svedese Emil Persson, vincitore della scorsa edizione. L’evento andrà in scena a partire dalle ore 7:35 di domenica 29 gennaio e sarà trasmesso intv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Lo streaming, invece, è affidato a NOW e SkyGo. SportFace.