Sci di fondo | Coppa del Mondo Goms 2024 | Michael Hellweger 12° nella sprint tl vinta da Johannes Hoesflot Klaebo

(Di sabato 27 gennaio 2024) La tappa delladel2023-di sci di, proseguita oggi a, in Svizzera, con lain tecnica libera, vede il successo del norvegesedavanti al transalpino Lucas Chanavat, secondo, ed all’altro norvegese Haavard Solaas Taugboel, terzo. Esce di scena in semifinale, 12°, mentre vanno fuori nei quarti gli altri italiani in gara, con Federico Pellegrino 15°, Riccardo Bernardi 16° e Simone Mocellini 30°. La finale vede il successo del norvegese, che taglia il traguardo in 2’36?42, battendo in volata il transalpino Lucas Chanavat, bruciato all’arrivo per appena ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.14: Per oggi è tutto, appuntamento a domani con le due mass start, grazie per averci seguito e buona ... (oasport)

Per l'azzurro "è un podio che dà un senso" a tutto quello che ha dovuto passare per seguire la sua passione per lo sci. Dopo un grave infortunio in coppa Europa, Bosca aveva rischiato l'amputazione di ...Se ci fossero degli amministratori lungimiranti, questi cercherebbero di diversificare l’offerta del turismo invernale favorendo l’escursionismo, l’arrampicata, il ciclismo, lo sci da fondo o lo ...Prova precisa per Dominik Paris che non ha commesso alcun errore uscendo perfettamente dal salto della Funivia, ma soprattutto tenendo sempre in conduzione i propri sci nonostante un fondo rovinato ...