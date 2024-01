Sci alpino | startlist superG Cortina 2024 | orario | tv | programma | streaming | pettorali delle italiane

(Di sabato 27 gennaio 2024) Domenica 28 gennaio (ore 10.30) andrà in scena ilfemminile did’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-di sci. Dopo due intense discese libere, si conclude il fine settimana di gara sulla mitica pista OlympiaTofane. Si preannuncia grande spettacolo in terra dolomitica, con le atlete pronte a darsi battaglia per salire sul podio. L’Italia cercherà il grande colpaccio con Sofia Goggia, reduce da due terzi posti. Federica Brignone inseguirà il riscatto dopo un momento negativo. Le altre favorite della vigilia saranno la svizzera Lara Gut, le austriache Stephanie Venier, Mirjam Puchner, le norvegesi Ragnhild Mowinckel e Kajsa Vickhoff Lie, la francese Laura Gauche. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, ...

La seconda discesa femminile andata in scena quest’oggi a Cortina d’Ampezzo, in Italia, valevole per la Coppa del Mondo 2023- 2024 di sci alpino , ... (oasport)

Il superG maschile andato in scena sulle nevi di Garmisch , in Germania, valevole come gara della Coppa del Mondo 2023- 2024 di sci alpino , vede il ... (oasport)

Sassari Anche il Comando di Sassari ha partecipato al 38esimo campionato di Sci Alpino dei Vigili del fuoco, svoltosi nei giorni scorsi in Val di Fiemme. Lucia Tosi, vigile permanente presso il ...Le due discese libere maschili di Chamonix, valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, sono state cancellate. Le due gare veloci erano previste per venerdì 2 e sabato 3 febbraio sulla pist ...E’ la giornata delle prime volte nel superG di Garmisch 2024: storico podio per Guglielmo Bosca, che conquista per la prima volta in carriera un podio in Coppa del Mondo di sci alpino. Ma è anche la ...