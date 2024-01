Sci alpino | risultati e ordine d’arrivo discesa Cortina 2024 | Sofia Goggia sale sul podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) La secondafemminile andata in scena quest’oggi ad’Ampezzo, in Italia, valevole per la Coppa del Mondo 2023-di sci, porta, così come accaduto ieri, alla terza posizione di. La norvegese Ragnhild Mowinckel vince chiudendo con un margine di 0?35 sulla statunitense Jacqueline Wiles, seconda, e di 0?44 sull’azzurra classe 1992, la quale però difende il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. In casa Italia centra la top ten Marta Bassino, nona a 0?89, ma vanno a punti anche tutte le altra azzurre in gara: Federica Brignone, 12ma a 1?04, Laura Pirovano, 14ma a 1?21, Nicol Delago, 18ma a 1?40, Teresa Runggaldier, 20ma a 1?70, e Nadia Delago, 22ma a 1?79. Classifica Coppa del Mondo scifemminile ...