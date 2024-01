Sci alpino | Coppa del Mondo femminile 2023 2024 | classifica generale aggiornata dopo seconda discesa Cortina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ladelladeldi scilalibera di. Successo per la norvegese Ragnhild Mowinckel, davanti alla statunitense Jacqueline Wiles e all’azzurra Sofia Goggia, che si porta così in quinta posizione in. Con il quinto posto odierno Lara Gut accorcia sulla leader Shiffrin, e si porta a 295 dalla vetta. Sale momentaneamente sul terzo gradino del podio Federica Brignone, che supera l’infortunata Vlhova. Di seguito ecco laMikaela Shiffrin USA ...