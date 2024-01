Sci alpino | brutta caduta per Isabella Wright a Cortina Gara sospesa e sciatrice trasportata via con l’elicottero

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) Si apre subito nel peggiore dei modi la seconda discesa did’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2023-2024. Dopo le cadute e gli infortuni di ieri, già in concomitanza con il pettorale numero 3 la prova odierna è stata fermata. La, in questa occasione, è della statunitense, che ha davvero spaventato tutto il parterre. Nella stessa curva che ieri ha visto le cadute di Mikaela Shiffrin, Federica Brignone e molte altre, la ventiseienne nativa di American Fork, nello Utah, ha messo in scena unaanche peggiore di quelle viste ieri. La statunitense è arrivata a circa 120kmh sul salto che precedeva il curvone verso sinistra, affrontando il passaggio a velocità massima. L’atterraggio, però, ha fatto subito capire come la linea ...