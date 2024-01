Sci alpino | Bosca secondo nel superG di Garmisch | “Da gennaio un click nella testa | ora tutto ha un senso”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Era la sua giornata e lo ha capito presto. Guglielmodopo ilposto neldirifiuta la definizione di sorpresa o risultato casuale. “Non è un risultato completamente campato per aria e questo rendeancora più bello”, afferma ai microfoni della FISI. Il 30enne dell’Esercito è stato superato per 18 centesimi dal francese Nils Allegre, ma rimane la grande soddisfazione per il primo podio in carriera in una Kandahar che ha offerto condizioni non agevoli: “Sono contentissimo, al settimo cielo. Ho sciato bene da cima in fondo, su una neve difficile – aggiunge -. Dopo gli infortuni, il percorso che ho intrapreso è stato frutto di una determinazione che non so in quanti sarebbero riusciti a mettere in campo.quel percorso ha avuto un ...