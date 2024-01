Schlein è bravissima ad ascoltare gli operai | ma qual è la sua politica industriale?

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ellyè tornata ieri dagli. A Piombino, alle acciaierie. Era già stata il 29 settembre alla Magneti Marelli di Crevalcore. La segretaria del Partito democratico si trova più a suo agio in questi contesti che in televisione o in Parlamento (peraltro a detta di tutti è migliorata sia in tv che a Montecitorio), si esalta con un megafono in mano, le piacee stringere mani. È puerile attaccarla sempre e comunque, dire che è una snob che però non sa parlare e cose simili, e bisogna segnalare che si muove: dopo Piombino è andata a fare tre iniziative in Liguria attaccando il governo su un sacco di cose. È chiaro che è già in modalità da campagna elettorale indipendentemente da come andrà a finire la telenovela della sua candidatura in tutta Italia che lei non vedrebbe l’ora di fare. A Piombino, dunque. Con le ...