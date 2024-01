Scamacca | «Gasperini? Fa bene a motivarmi Voglio ripagare la fiducia dell’Atalanta»

Le parole in conferenza stampa dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la vittoria contro l’Udinese Ecco le dichiarazioni in ... (calcionews24)

Intorno al ventesimo, bianconeri a baricentro abbassato e altre tre possibilità di portarsi in vantaggio per gli uomini di Gasperini: Scalvini ottiene da Scamacca lo scarico per aprire un piatto ...Passiamo alle dichiarazioni di Gasperini alla fine dell'incontro ...Come commenta l'esultanza di Scamacca che pareva quasi voler chiedere scusa "Sinceramente me la sono persa, perché stavo esultando ...Sull'autore del raddoppio, invece, un consiglio: "Se Scamacca lavora ed esulta con lo stesso sorriso di De Ketelaere, diventa ancora più forte - osserva Gasperini -. Ha fatto un bel gol: forse ha ...