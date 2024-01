Sassuolo | che tegola | Berardi ko Distorsione al ginocchio con lesione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) di Stefano FoglianiUn mese di assenza nella migliore delle ipotesi, due nella peggiore, addirittura tre se ci dovessero essere complicazioni che ad oggi sembrano escludersi. Questo almeno suggerisce la rete se la si interroga in merito all’infortunio del quale è rimasto vittima Domenicoe toglie aldi Dionisi la sua arma più acuminata per un po’. La notizia dello stop è arrivata ieri, traghettata ufficialmente dal sito ufficiale della società di via Giorgio Squinzi che ha poi dato conto anche della perfetta riuscita dell’intervento chirurgico – una meniscectomia selettiva – cui si è sottoposta la ‘stellina’ neroverde. "Domenicoha riportato un trauma contusivo distorsivo alsinistro. Gli accertamenti, effettuati hanno evidenziato una sottile ...