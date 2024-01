Sarah Ferguson è ancora malata | torna il tumore

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 27 gennaio 2024)ha ricevuto di recente la diagnosi di un melanoma maligno. La notizia è stata comunicata da un portavoce della duchessa di York. Pochi mesi fa, la ex moglie del principe Andrea aveva combattuto la sua battaglia contro una forma precoce di cancro al seno. Secondo le parole del portavoce, ha ricevuto la diagnosi di melanoma maligno mentre era sottoposta a un intervento di chirurgia ricostruttiva in seguito alla mastectomia. Si sono susseguiti giorni densi di preoccupazioni per la salute della principessa del Galles, Kate Middleton, e di re Carlo III. Adesso ancheha condiviso i propri problemi di salute. Il suo portavoce ha affermato: “La Duchessa vuole ringraziare l’intero team medico che l’ha supportata, in particolare il suo dermatologo”. La ex moglie del principe Andrea avrebbe scoperto ...