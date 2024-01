Sara Manfuso insultata in diretta tv | “Brutta come la fame!”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 27 gennaio 2024) Nei giorni scorsi il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, è finito al centro di una polemica e per questo motivo Francesco Vecchi l’ha ospitato a Mattino 5 per discutere dell’accaduto. In collegamento c’era anche, che ha giustamente fatto un appunto a Bandecchi.e gli insulti di Bandecchi. Il sindaco non si è pentito delle sue frasi: “Non mi sono pentito per ciò che ho detto. Le parole che ho usato hanno fatto arrabbiare mia moglie che era una bestia con me. Per il resto non mi sono pentito. La mia frase era una frase molto semplice, tanto che molte persone l’hanno capita bene. Io ho detto che, anche l’uomo più animale che esista, dovrebbe fermarsi nel momento che una donna gli dice no. Cosa intendevo con ‘uomo normale’, uno che non fa del male alle donne, ma è la decima volta che lo ...