Santo oggi 27 Gennaio | Sant’Angela – la storia e le curiosità

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di sabato 27 gennaio 2024)dedichiamo il nostro spazio a, una figura venerata per la sua vita di devozione e impegno verso il bene comune. Scopriamo insieme lae lelegate a questa straordinaria santa commemorata il 27. Ladi– santa27– eMerici nacque a Desenzano del Garda, in Italia, nel 1474. La sua vita è stata caratterizzata da una profonda fede e da un impegno instancabile per l’istruzione e il servizio agli altri. Fondò l’ordine religioso delle Orsoline, una comunità di suore dedicate all’educazione delle giovani donne. Il suo spirito guida e la dedizione all’istruzione la resero una figura di grande rilevanza ...