Sanremo 2024 | incassi da capogiro per il Festival | ecco quanto guadagnerà quest’anno

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 27 gennaio 2024) È risaputo che la competizione di famosa d’Italia sia una fonte di guadagno davvero incredibile per gli organizzatori esi appresta a raggiungere una cifra record, inemergono le prime previsioni in merito. La kermesse non è ancora partita, ma spuntano già i presuntiderivati dalla pubblicità, ossia i promo che verranno inseriti durante la diretta. A questo si aggiungono i guadagni che arrivano dai biglietti dell’Ariston e dallo share che si andrà a registrare tra televoti e interazioni.: una macchina da soldi per gli organizzatori Manca poco alla partenza die l’attenzione dei media si focalizza sulla questione economica che ruota intorno all’evento. Stando alle prime ...