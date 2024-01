Sanremo 2024 | il debutto di uno degli ultimi indie Gazzelle | «Sogno di arrivare terzo» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 27 gennaio 2024) Occhiali neri, un senso di impenetrabilità quasi assoluta, come a voler proteggere la persona dall’artista, e sarebbe tutto regolare se non fosse che poiapre bocca per cantare le sue canzoni e l’incantesimo, invece di decadere, prende improvvisamente vita in una sorta di rito che coinvolge un’intera generazione, il cui romanticismo è rappresentato totalmente da quelle canzoni. «Anche dalle ferite si respira», diceva Baglioni e la musica è come se fosse la ferita di, la messa in scena definitiva della propria vulnerabilità. Quella vulnerabilità ampiamente celebrata nella sua musica, la vulnerabilità che il pubblico cercava e che nessuno, in questa nuova discografia ipermachista, voleva più concedere. Tutto qui è il titolo della canzone che canterà sul palco del Festival di, una canzone che parla d’amore ...