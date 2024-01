Sanremo 2024 | gli allievi di Amici si prendono l’Ariston | saranno in 11 a partecipare

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il contributo cheha dato alla musica è davanti agli occhi di tutti, ma per chi ne volesse una conferma basta vedere il cast di. Solo tra i trenta big in gara figurano, infatti, la bellezza di nove ex partecipanti al talent show di Maria De Filippi: da chi è ormai una colonna portante della musica italiana a chi sta scalando lentamente le gerarchie. E se nove sembrava un numero enorme, ora arriva la notizia che si aggiungono altri due volti.: tantonel festival L’annuncio del cast diaveva attirato una certa curiosità perché su ventisette artisti che sono stati nominati ben otto sono reduci da. In attesa dei vincitori diGiovani, infatti, Amadeus aveva ...

Una co-conduttrice a sorpresa per Fiorello a Sanremo 2024 . Ad annunciarlo (a sua insaputa) è lo showman in diretta al Tg2 Post: "Anche noi al ... (europa.today)

Alessia Marcuzzi non sta più nella pelle. Sembrava una serata come le altre per la conduttrice ma, all’improvviso, si è trasformata in una scarica ... (ilfattoquotidiano)

Pierpaolo Pretelli è inviato speciale al Festival di Sanremo 2024 per la trasmissione “La vita in diretta”, che va in onda tutti i pomeriggi su Rai ... (spettacolo.periodicodaily)

I cantanti sono già arrivati all'Ariston per le prove , circondati dai fan. E il record di autografi è per il direttore artistico al suo quinto ... (vanityfair)

«L’ultima cosa che avrei immaginato era Sanremo. Mi ero divertita con Olly: un bel ritorno di immagine, l’affetto del pubblico, tutto molto al di sopra delle mie aspettative». Invece torna: com’è ...Angela Brambati e Angelo Sotgiu in gara al Festival con "Ma non tutta la vita". "Un inno dance a vivere pienamente l'esistenza. La fede per noi è speranza e rispetto per gli altri" ...che sarebbero state portate in Liguria e rivendute per gli allestimenti del Festival di Sanremo. I quattro, tutti residenti nella provincia di Imperia, si erano nascosti nella boscaglia di Sticciano ...