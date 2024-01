Sanremo 2024 | Angelina Mango emoziona l’Ariston | canterà con suo padre nella serata cover

E hanno un sorriso per tutti. Al Festival di Sanremo 2024, dal 6 al 10 febbraio, con Ma non tutta la vita il duo porterà la sua filosofia: «Nel primo verso ci auto-citiamo: “Che confusione”. La ...Dopo il Trofeo Palma di domani, Albanese si trasferirà in Portogallo per la Figueira Classic, poi in Francia per Tour des Alpes-Maritimes, Faun-Ardèche e Drome, e quindi in Italia per Strade Bianche, ...Sanremo 2024. «Anche noi avremo una 'cocò', una co-conduttrice: la grandissima e superfantasmagorica Alessia Marcuzzi. E la cosa bella è che lei ancora non lo sa: lo saprà solo se in questo momento ...