Sanremo 2024 | Alessia Marcuzzi sarà la co-conduttrice di “Viva Rai2!” L’annuncio a sorpresa di Fiorello | “Lei ancora non lo sa”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024)non sta più nella pelle. Sembrava una serata come le altre per lama, all’improvviso, si è trasformata in una scarica di adrenalina ed euforia. A chi si deve il merito di ciò? Naturalmente a lui,. Durante un collegamento in onda su Rai 2, il comico ha annunciato, a, la presenza dellacome co-diRai 2!, nello speciale dedicato al Festival di. “Anche noi al Festival, nel glass diRai 2, avremo una ‘cocò’, una co-: la grandissima e superfantasmagorica– ha dichiarato-. E la cosa bella è che leinon lo sa e lo ...