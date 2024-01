San Siro | Sala ci spera ancora | «Il Meazza si può ancora salvare!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 gennaio 2024) Beppeè tornato a parlare del tema stadio Sanin un suo intervento a Radio Serie A su RDS. Il sindaco di Milanoin un possibile ripensamento da parte di Inter e Milan. NUOVO STADIO – Beppeè tornato a parlare,una volta, del tema legato allo stadio San: «Capisco le ragioni di Inter e Milan, non voglio ostacolare le due squadre. Per me la possibilità di salvare Sanproponendo un progetto di ristrutturazione c’è, presenteremo una prima ipotesi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - ...