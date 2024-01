San Lorenzello | “Laboratorio delle erbe officinali del Matese” | il Comune ottiene l’intervento del Tribunale

(Di sabato 27 gennaio 2024) Comunicato Stampa – Ufficio StampaSanPer il “del”, rimasto finora incompiuto, ildi Sanha richiesto ed ottenuto l’Accertamento tecnico preventivo (in acronimo, l’Atp) deldi Benevento, dopo un confronto protrattosi per anni con il Parco … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

‘Per il Laboratorio delle erbe officinali del Matese, rimasto finora incompiuto, il Comune di San Lorenzello ha richiesto ed ottenuto l’Accertamento tecnico preventivo (in acronimo, l’Atp) del ...Torna l'incubo furti in valle Telesina dopo un periodo di apparente calma. Tre i colpi messi a segno nel weekend, tutti a San Lorenzello. Il primo si è verificato sabato sera in via Toppole, presso ...Una serie di furti ha scosso i tranquilli centri di San Lorenzello e Telese Terme, dove i ladri hanno preso di mira tre abitazioni in una sola serata. Le ...