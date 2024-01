San Cristoforo | ricambista “fai da te” | arrestato dai Carabinieri mentre “alleggeriva” una Smart

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 27 gennaio 2024) Pubblicato il 27 Gennaio, 2024 Proseguono i controlli straordinari nel quartiere di “Picanello”, con lo scopo prioritario di incrementare il livello di sicurezza, reale e percepita, dalla popolazione, nonchè di contrastare fenomeni criminali largamente diffusi, quali i reati predatori come i furti e le rapine. In tale contesto, idella Stazione di Catania Ognina hannoin flagranza un catanese 40enne pregiudicato per furto aggravato, danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In particolare la pattuglia dell’Arma, intorno alle 2.30 di notte, nel transitare durante un servizio preventivo in via Del Principe ha scorto, in lontananza, un uomo che in maniera alquanto sospetta, era intento a trafficare dietro unaFor Two parcheggiata a bordo strada. Tenuto quindi conto dell’esistenza, in ...