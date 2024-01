Salvione | “Lazio-Napoli? Dendoncker al posto di Demme o Gaetano”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 27 gennaio 2024) A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale, coordinatore del Corriere dello Sport online. Queste le sue dichiarazioni:: ”Le recenti dichiarazioni di Victor Osimhen e De Laurentiis …” Le recenti dichiarazioni di Victor Osimhen e De Laurentiis sembrano un preludio alla cessione del nigeriano. Non era meglio, a questo punto, cederlo lo scorso giugno? “Il piano che aveva in mente Giuntoli era quello” “Il piano che aveva in mente Giuntoli era quello. Parliamo di un piano precedente allo Scudetto e che puntava alla cessione nella scorsa estate e rimpiazzare il talento nigeriano con Lukaku. Lo scudetto, però, ha cambiato un p’ le strategie. L’addio di Spalletti e Giuntoli, inoltre, ha anche irrigidito il presidente De Laurentiis. Ora c’è da affrontare l’addio del nigeriano e mi ...