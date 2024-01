Salvini | separare le carriere dei magistrati e chi sbaglia paga

(Di sabato 27 gennaio 2024) "Non saremo un paese compiutamente libero, democratico, moderno e sviluppato senza una profonda, necessaria, giusta, condivisa e urgente riforma della giustizia". Lo afferma il vicepremier Matteo, collegato all'inaugurazione della nona edizione nazionale della Scuola politica della Lega. "Separazione della- aggiunge il leader leghista -, e chi, responsabilità anche personale di coloro che amministrano da sera a mattina la libertà di uomini e donne: seno, come qualsiasi altro lavoratore, devonore le conseguenze del loro drammatico errore".

"Alle prossime elezioni europee dimostreremo chi siamo e quanti siamo, a costo di essere da soli, per poi costruire una famiglia, una comunità un cambiamento che non è pettinarsi allo specchio, ma nel ..."Non saremo un paese compiutamente libero, democratico, moderno e sviluppato senza una profonda, necessaria, giusta, condivisa e urgente riforma della giustizia". (ANSA) ...Tra gli ospiti di oggi la ministra delle Riforme Elisabetta Casellati e il professore Sabino Cassese. Domenica interventi di Giulio Tremonti e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ...